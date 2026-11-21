Эль-Шейх: "Россия может помочь Африке отстоять интересы в новом мировом порядке" Эксперт Эль-Шейх: Африка рассчитывает на помощь РФ в отстаивании своих интересов

Москва21 ноя Вести.В Африке рассчитывают, что Россия поможет обеспечить "мировой баланс" и добиться того, чтобы "голос" континента был услышан. Об этом ИС "Вести" заявила профессор Каирского университета Нурхан Эль-Шейх.

На глобальном Юге имеются опасения, что "три гиганта" договорятся поверх наших голов и за наш счет. Но мы надеемся, что как раз, Россия сыграет роль гаранта для обеспечения баланса, чтобы голос Африки и всего глобального Юга был услышан. В мире столько проблем: Украина, Тайвань, состояние экономики, соперничество в сфере технологий… Надеемся, эти крупнейшие страны с ними справятся пояснила профессор

Ранее сенегальский эксперт Сулеймане Анта Ндьяй заявил, что в Африке рассчитывают на установление нового миропорядка после переговоров лидеров трех стран.