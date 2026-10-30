Москва30 окт Вести.Третий саммит Россия-Африка, несмотря на внешнее давление, продемонстрировал значительный рост участвующих в нем стран, подтверждая потенциал России стать опорой для мировых антиколониальных движений, опираясь на историческую поддержку и осуждение колониализма. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политический обозреватель Дмитрий Куликов.

Саммит Россия-Африка [более 3,5 тыс. участников из 74 государств мира] показывает, что к нам приехало подавляющее большинство стран. При том, что было сильное давление, об этом сегодня говорил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сильное давление, чтобы сюда не ездили. Я наблюдал работу всех трех форумов и должен сказать, что третий — это серьезнейшее продвижение вперед от того, как начинался. Я думаю, что Российская империя сначала, потом особенно много Советский Союз вложились и в запуск антиколониального движения, и потом в его развитие, а теперь Россия может стать одним из таких оснований для мирового антиколониального движения и мировых антиколониальных решений. На Россию будут опираться мировые антиколониальные движения, прежде всего африканские и латиноамериканские, потому что, конечно, колонизаторство — это чудовищное преступление перед человечеством заявил Куликов

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что участников саммита Россия–Африка отговаривали ехать в Москву. Однако многие делегаты из стран африканского континента не поддались этому давлению.