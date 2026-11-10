Эксперт рассказал о перспективах экономического развития Африки Огородников: в Африке создаются условия для экономического роста

Москва10 ноя Вести.У африканских стран появляются возможности для торга благодаря предложениям сразу от нескольких крупных держав - России, Китая и США, заявил ИС "Вести" автор канала "Графономика" Евгений Огородников.

С появлением США..., России у тех же африканских правительств появляются возможности для торга. А вот китайцы нам дают лучше, американцы предлагают больше, а мы хотим того, этого, пятого и десятого сказал Огородников

Это не очень сильно влияет на Африку, но создает основу для будущего экономического роста в перспективе десятилетия-двух, считает эксперт.