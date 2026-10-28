Москва28 октВести.Африка станет следующей точкой развития. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.
По его словам, в развитии Африки потенциал очевиден.
Будет большой рост, экономика растет выше среднемировых уровней. Африка — большая ресурсная база, там много чего есть – и в недрах, и гидропотенциал большой, земли хорошие, есть большое разнообразие. Африка будет следующей точкой развитиязаявил он
При этом, уточнил министр, на данный момент африканский континент является полем конкурентной борьбы при имеющейся нехватке инфраструктуры. И саммит "Россия Африка", добавил он, ориентирован в том числе, чтобы учитывать особенности этого растущего рынка.
Сегодня на форуме президент РФ Владимир Путин обозначил принципиальные подходы Москвы к сотрудничеству с континентом. В экономической плоскости Россия делает ставку на партнерство без хищнической эксплуатации.
Как подчеркнул глава государства, российский бизнес в Африке не стремится лишь к добыче сырья, а, напротив, наращивает мощности по его переработке непосредственно на континенте.
Важное направление сотрудничества — продовольственная безопасность: Россия готова расширять географию поставок продовольствия в африканские государства, одновременно ожидая роста поставок агропродукции из Африки на российский рынок.