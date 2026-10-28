Москва28 окт Вести.Африка станет следующей точкой развития. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

По его словам, в развитии Африки потенциал очевиден.

Будет большой рост, экономика растет выше среднемировых уровней. Африка — большая ресурсная база, там много чего есть – и в недрах, и гидропотенциал большой, земли хорошие, есть большое разнообразие. Африка будет следующей точкой развития заявил он

При этом, уточнил министр, на данный момент африканский континент является полем конкурентной борьбы при имеющейся нехватке инфраструктуры. И саммит "Россия Африка", добавил он, ориентирован в том числе, чтобы учитывать особенности этого растущего рынка.

Сегодня на форуме президент РФ Владимир Путин обозначил принципиальные подходы Москвы к сотрудничеству с континентом. В экономической плоскости Россия делает ставку на партнерство без хищнической эксплуатации.

Как подчеркнул глава государства, российский бизнес в Африке не стремится лишь к добыче сырья, а, напротив, наращивает мощности по его переработке непосредственно на континенте.

Важное направление сотрудничества — продовольственная безопасность: Россия готова расширять географию поставок продовольствия в африканские государства, одновременно ожидая роста поставок агропродукции из Африки на российский рынок.