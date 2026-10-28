Москва28 окт Вести.Африканский континент сегодня является пространством жесткой конкурентной борьбы разных стран. Об этом заявил ИС "Вести" министр экономического развития РФ Максим Решетников.

По его словам, большинство африканских стран понимают важность независимого развития.

Африканский континент является сейчас пространством достаточно жесткой конкурентной борьбы разных стран, в том числе наших партнеров — они там тоже активно присутствуют… Конкуренция зачастую недобросовестная со стороны западного мира, но многие африканские страны понимают, что вопрос независимости, проведения собственной суверенной политики в интересах собственных народов — это вопрос многовекторного развития. И когда речь идет о многовекторном развитии и о честном партнерстве, там всегда есть наше место подчеркнул Решетников

В Москве с 28 по 29 октября проходит третий саммит Россия — Африка, 22 страны континента представлены на уровне глав государств.

Ранее в союзе "Африканская деловая инициатива" отметили, что Россия и Китай не конкурируют в вопросах сотрудничества с Африкой.