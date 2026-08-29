Зиновьева: сегодня идет конкуренция за Африку между тремя крупными игроками Политолог Зиновьева назвала конкурирующие за Африку страны

Москва29 авг Вести.Сегодня наблюдается острая конкуренция за Африку между США, Китаем и Россией. Об этом ИС "Вести" рассказала доктор политических наук Елена Зиновьева.

Политолог добавила, что в это соперничество пытаются вклиниться Франция и Бельгия.

Сегодня мы наблюдаем очень острую конкуренцию за Африку, в том числе и за территории, населения, рынки и, не в последнюю очередь редкоземельных металлов. Но сегодня уже конкуренция других игроков. Это Китай, это Соединенные Штаты Америки, Россия, кстати, наращивает присутствие в Африке. Европейцы, будучи бывшими метрополиями, для этих колониальных держав много неприятных воспоминаний, конечно, осталось…, но тем не менее тоже как-то пытаются встроиться. Особенно там Франция во франкофонную Африку, Бельгия пояснила Зиновьева

По словам политолога, Европе конкурировать за Африку сложнее, поскольку она не обладает сравнимой с США и Китаем экономической мощью. Кроме того, колониальное прошлое осложняет ей взаимодействие с африканскими странами.