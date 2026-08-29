Политолог раскрыла, кому выгодны либеральные лозунги в Африке Эксперт Зиновьева рассказала, как США навели "свои порядки" в Африке

Москва29 авг Вести.За либеральными лозунгами в защиту демократии и прав человека в Африке на самом деле стоят стратегические интересы США, включая контроль над ресурсами и военное присутствие. Об этом ИС "Вести" рассказала доктор политических наук Елена Зиновьева.

Она напомнила, в годы холодной войны Африка воспринималась американским истеблишментом через призму борьбы с коммунизмом. После распада СССР США требовалось обосновать свое присутствие на континенте, поэтому Вашингтон прибег к своей традиционной либерально-демократической идеологии.

Теперь им нужно было присутствовать в Африке для того, чтобы защитить демократию там, для того, чтобы помочь коренным людям, коренному населению, защитить их от военизированных формирований в том же Сомали и обеспечить им мирное, демократическое, процветающее развитие. Но это не более чем политическая риторика, за которой, как всегда... стоит железная рука. И реальные политические интересы – это стратегическое присутствие, потому что Африка – огромный континент, где много природных ресурсов, он важен со стратегической точки зрения, с военной точки зрения. Там огромное быстрорастущее население, это перспективный рынок сегодня отметила Зиновьева

По мнению эксперта, именно по этой причине США прибегли к политике неоколониализма - экономическому и военному присутствию под видом демократической помощи.