Москва29 авг Вести.Американцы перехватили у европейцев идею "бремени белого человека", превратив ее в концепцию "ответственности по защите", под которой скрывается продолжение колониальной политики в Африке. Об этом ИС "Вести" рассказала доктор политических наук Елена Зиновьева.

Политолог, комментируя политику США на континенте, заявила, что если в годы колониализма территории просто захватывали, то при бывшем президенте США Билле Клинтоне туда пришли транснациональные компании.

Если в годы колониализма [американцы] просто захватывали эти территории, то уже при [бывшем президенте США] Билле Клинтоне приходили транснациональные компании, которые создавали там рабочие места, но эти рабочие места, конечно, использовали потогонный труд, детский труд. Не всегда они там реально вели себя так, как они заявляли об этом, с точки зрения защиты прав человека, защиты окружающей среды. А с точки зрения политики нужно было подвести под некую риторическую основу, которой стала защита местного населения, защита прав человека, та самая вот ответственность по защите в отношении Африки, которую американцы перехватили у европейцев. Если у европейцев было "бремя белого человека", то у американцев это responsibility to project – "ответственность по защите". Если где-то в Африке государство не справляется со своими обязанностями, то ... Америка придет, поможет и защитит отметила Зиновьева

Политолог добавила, что на практике это оборачивалось жестокими и несправедливыми экономическими методами, о чем позже сожалели и сами американцы, поддерживая Глобальный договор ООН. Кроме того, это привело к усилению военно-политического присутствия. Зиновьева подчеркнула, что изменилась не суть политики, а лишь форма.