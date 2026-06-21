Зиновьева: Европа критикует Россию за то, что сама делает на других континентах Европа обвиняет Россию в агрессии, закрывая глаза на собственные зверства

Москва21 июн Вести.Европа критикует Россию за то, что сама делает в Африке, Латинской Америке и других регионах. Об этом ИС "Вести" заявила доктор политических наук Елена Зиновьева.

Как отметила эксперт, это классический пример двойных стандартов: действия России оцениваются как неприемлемые, тогда как те же самые действия европейцев считаются вынужденной необходимостью.

Когда действия Советского Союза, Российской Империи, а сегодня Российской Федерации оцениваются как однозначно негативные, при том, что они вполне себе политически обоснованы, имеют за собой давнюю историческую логику, международно-политическое обоснование. Тем не менее, в европейском медиапространстве они традиционно подаются как неприемлемые, агрессивные. Свои же действия такого же рода европейцы рассматривают как вынужденную необходимость, сложную меру, которую все-таки пришлось предпринять в ответ, в том числе на действия Российской Федерации. И примеров тому множество. Если мы посмотрим на политику британцев в отношении тех же Фолклендских островов, как они там под дулами пистолетов, винтовок проводили референдум, если мы посмотрим на политику Франции в Алжире, на бывшую колониальную политику вообще европейских держав в Африке, в Латинской Америке, то мы увидим множество примеров нарушения прав человека, мы увидим множество примеров двойных стандартов, зачастую даже запредельной жестокости. Вместе с тем, это предпочитают умалчивать, закрывать на это глаза, не делать каких-то явных оценок рассказала Зиновьева

Ранее доктор публичного права Карин Беше рассказала, что у западных стран всегда будут двойные стандарты в отношении России. По ее словам, когда европейские страны и Россия находятся в конкурентных или враждебных отношениях, вступает в силу правило о правах врага.