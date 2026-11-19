Путин заявил, что в Ялте никто не делил мир Путин: Ялтинская конференция не делила мир, а зафиксировала реалии

Москва19 ноя Вести.Президент России Владимир Путин заявил, что на Ялтинской конференции 1945 года никто не делил мир. По его словам, она только зафиксировала реалии после Второй мировой войны.

Глава государства подчеркнул, что в Ялтинской конференции не было ничего плохого.

В Ялте никто не делил мир, в Ялте не было раздела мира на зоны влияния. Ялта просто зафиксировала реалии, которые сложились после Второй мировой войны сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай

Российский лидер заявил, что в Ялте зафиксировали победу над нацизмом, поэтому надо будет зафиксировать и над неонацизмом.