В Ялте зафиксировали победу над нацизмом, нужно зафиксировать и над неонацизмом

Путин призвал зафиксировать победу над неонацизмом В Ялте зафиксировали победу над нацизмом, нужно зафиксировать и над неонацизмом

Москва19 ноя Вести.В Ялте зафиксировали победу над нацизмом, надо будет зафиксировать и над неонацизмом, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Российского президента спросили, стоит ли ответить европейским политикам, которые называют диалог лидеров России, Китая и США "Новой Ялтой", отсылая к знаменитой Ялтинской конференции 1945 года.

В Ялте никто не делил мир. Хочу это подчеркнуть. И хочу, чтобы всем было понятно. В Ялте не было раздела мира на зоны влияния. Ялта просто зафиксировала реалии, которые сложились после Второй мировой войны. А что надо было делать тогда? Продолжать войну, что ли? В Ялте зафиксировали реалии. И в сегодняшних конфликтах придется согласиться с реалиями пояснил Путин

Он добавил, что рад был бы говорить об искоренении ксенофобии и всего того, что связано с коллаборационизмом во время Второй мировой войны. В этом смысле можно было бы вернуться к формату "Ялты", ведь в ее рамках была создана Организация Объединенных Наций и достигнуты договоренности, обеспечившие 80 лет без глобальных потрясений.

В Ялте зафиксировали победу над нацизмом. Я был бы не против, считаю, правильным было бы зафиксировать победу над неонацизмом, чтобы мы говорили об искоренении самих идеологических корней ксенофобии подчеркнул Путин

Ранее доктор исторических наук Сергей Лузянин сравнивал значимость трехсторонних переговоров РФ, США и КНР с Ялтинской конференцией. Он также назвал отличие текущего состава участников от "Большой тройки".