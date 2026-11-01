Corriere della Sera: позиции Европы в мире после саммита в Шэньчжэне подорваны

Corriere della Sera: итоги саммита в Шэньчжэне стали ударом по престижу Европы Corriere della Sera: позиции Европы в мире после саммита в Шэньчжэне подорваны

Москва21 ноя Вести.Итоги саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне оказались унизительными для Европы. Об этом говорится в материале итальянской газеты Corriere della Sera.

Автор материала заявил, что Россия, Китай и США существенно ослабили роль европейских стран в мировой политике, без энтузиазма встретив идею подключить к переговорам представителей ЕС.

Обозреватель также отметил, что нежелание трех держав закрепить в итоговой декларации юрисдикцию международных судов подрывает доминировавшую в мире западную правовую модель.

Европа выходит из Шэньчжэня измученной тремя крупными державами, которые считают ее маргинальной. Россией, которая по-прежнему холодно относится к запоздалой просьбе (президента США Дональда – прим. ред.) Трампа о допуске ЕС к будущим переговорам, и итоговым коммюнике, которое, отвергая юрисдикцию международных уголовных судов в отношении преступлений глав государств и правительств, ослабляет многосторонние органы и международное право, защищаемое в основном Западом с середины прошлого века говорится в материале

Евросоюзу тем самым дают понять, что со временем ее могут фактически отстранить от принятия ключевых глобальных решений, заключила Corriere della Sera.

Научный руководитель факультета экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов в интервью ИС "Вести" назвал большим прорывом трехстороннюю встречу лидеров России, США и КНР в Шэньчжэне.