Эксперт Лузянин: Европа беснуется, так как ее выкинули из политической повестки

Эксперт Лузянин прокомментировал встречу лидеров РФ, США и КНР Эксперт Лузянин: Европа беснуется, так как ее выкинули из политической повестки

Москва17 ноя Вести.Европа беснуется, потому что ее выкинули из большой геополитики и лишили возможности влиять на важные политические решения. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, доктор исторических наук Сергей Лузянин.

Эксперт подчеркнул, что новая система миропорядка формируется без Европы, которая утратила свое прежнее влияние.

Она [Европа] беснуется, потому что ее выкинули из этой большой геополитики. Выкинули Трамп, Путин, Си Цзиньпин. И сам факт встречи этой тройки означает, что они только беснуются, они пускают пену, но реально влиять на процесс политических решений, принятие каких-то важных механизмов, на формирование вот этой архитектуры мира они либо не могут, либо они создают просто препятствия, проблемы и различные ловушки. И поэтому отсюда вот, ну, как бы такая вот реакция сказал Лузянин

Ранее Лузянин предположил, какие вопросы в Китае могут обсудить Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин.