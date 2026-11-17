Москва17 ноя Вести.Пятерка постоянных членов Совета Безопасности ООН неформально сжалась до тройки на встрече лидеров России, КНР и США в Шэньчжэне. Представители Европы не имеют права находиться на этой встрече в Китае, заявил в интервью информационной службе "Вести" профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, доктор исторических наук Сергей Лузянин.

Образ такой или как бы значимость этой встречи трех лидеров в том, что как бы невольно, знаете, неформально вот эта наша действующая ныне пятерка постоянных членов Совета Безопасности ООН как бы сжалась до тройки в Шэньчжэне. То есть Франция и Британия, и в целом Европа, они и по геополитическим, и по, как бы таким морально-политическим, психологическим, по позиции по Украине и многим другим причинам, они просто не имеют права сидеть в этой тройке, находиться в этой тройке. У них нет места по объективным причинам заявил Лузянин

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что трехсторонняя встреча лидеров РФ, США и КНР Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в рамках саммита АТЭС является знаковой и может стать весомым сигналом для всего мира о необходимости диалога для решения существующих проблем.