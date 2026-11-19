Сардарян: европейцы возмущаются, что их не позвали на саммит АТЭС

Сардарян: на "семейном фото" участников саммита АТЭС нет европейцев Сардарян: европейцы возмущаются, что их не позвали на саммит АТЭС

Москва19 ноя Вести.По "семейной фотографии" участников саммита АТЭС, который проходит в Шэньчжэне, понятно, по чьим правилам будет формироваться мировой порядок. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" декан Факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян.

Значение встречи - одна фотография с тремя лидерами, среди которых нет представителей ни одной европейской страны. Она говорит о том, по каким лекалам в будущем будет [формироваться мировой порядок]. … Мы [РФ] - крупнейшая европейская, крупнейшая азиатская страна. Евразийская - в большом смысле слова. Представителей Европейского союза там [на фотографии] не будет. Они очень сильно насчет этого возмущаются, это вызывает у них большие проблемы с восприятием этих событий поделился Сардарян

Европейцы в ужасе от мысли, что встреча "тройки" состоится, указал депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.