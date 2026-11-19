Москва19 ноя Вести.Если бы не началась специальная военная операция, Россию "никто бы не рассматривал в том статусе", в котором страна "находится сегодня". Такое мнение высказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" декан Факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян.

Нас [РФ] бы никто не рассматривал в том статусе, в котором мы находимся сегодня. Пять-шесть-семь лет назад всерьез обсуждалась фраза [экс-президента США Барака] Обамы про Россию, что мы региональная бензоколонка какая-то. Это серьезно? Или мы все-таки чуть лучше? Можем мы претендовать на что-то или не можем? Именно в результате того [украинского] конфликта, который произошел, конфликта между Россией и НАТО - для западных стран стало очевидно: да, Россия, может быть, в результате наземной операции все страны НАТО одновременно и не покорит, но и НАТО, используя свое вооружение, разведку, инструкторов, наемников, все что угодно, не может кардинально переломить ход противостояния с Россией на земле. А значит, Россию необходимо воспринимать как силу, которая на этом пространстве будет иметь решающее слово. Именно поэтому сегодня мы рассматриваемся в качестве такой силы считает Сардарян

В европейских СМИ допускают, что в Шэньчжене лидеры РФ, КНР и США Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп могут договориться о новых правилах международной безопасности. Есть веские причины полагать, что этот вопрос решат, не посоветовавшись с европейскими политиками, указал депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.