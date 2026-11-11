Шойгу: ситуация на поле боя существенно изменилась с момента встречи в Анкоридже Шойгу о ходе СВО: со времени встречи в Анкоридже ситуация существенно изменилась

Москва11 ноя Вести.Обстановка в зоне специальной военной операции существенно изменилась с момента встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже в августе 2025 года. Об этом заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.

Секретарь Совбеза РФ прокомментировал утверждения европейских политиков о том, что Россию якобы побуждает к переговорам с Украиной ситуация на поле боя.

Те, кто смотрит за ситуацией, обстановкой на фронте, могут спокойно посмотреть по будь то американским картам, украинским картам, по любым и сравнить то, что было на момент проведения, скажем, встречи в Анкоридже, и то, что есть на сегодняшний день. Всем станет очевидно и понятно, что за это время, в общем, довольно существенно изменилось все. И более того, изменяется каждый день. Каждый день мы прирастаем, прирастаем, прирастаем, прирастаем, освобождаем все больше и больше территорий подчеркнул Шойгу

Тем временем помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову заявил: зона безопасности вдоль границ России в рамках спецоперации расширяется и будет расширяться далее.