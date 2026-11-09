Секретарь Совбеза РФ отметил вклад Трампа в урегулирование конфликта на Украине Шойгу: ценим усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Москва9 ноя Вести.Российская сторона видит и ценит усилия президента США Дональда Трампа по процессу урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, выступая на ежегодной встрече с коллегами из стран-членов СНГ.

Видим реальные усилия и заинтересованность президента США Дональда Трампа в мире по Украине, мы это, безусловно, ценим сказал Шойгу

Ранее 9 ноября Трамп заявил, что Украина проявила "огромное неуважение" по отношению к России. Также американский лидер признал, что США и Европа не получили выгоды от поставок вооружения киевскому режиму.