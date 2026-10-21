Ушаков: Путин рассказал Уиткоффу о реальной ситуации в зоне спецоперации

Путин объективно описал Уиткоффу ситуацию в зоне СВО, заявил Ушаков Ушаков: Путин рассказал Уиткоффу о реальной ситуации в зоне спецоперации

Москва21 окт Вести.Президент России Владимир Путин представил спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу объективную картину той ситуации, которая складывается в зоне специальной военной операции, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Владимир Путин представил собеседнику объективную картину ситуации на линии соприкосновения, где стратегическая инициатива полностью у российских войск сказал Ушаков

Ранее Путин провел переговоры с Уиткоффом в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. На открытой части встречи российский лидер поблагодарил президента США Дональда Трампа за внимание к урегулированию украинского конфликта.

Ушаков также отметил, что ситуация на Украине была центральной темой, которую обсуждали Путин и Уиткофф. Он также рассказал, что президент РФ сообщил спецпосланнику Трампа о готовности России возобновить трехсторонние переговоры по Украине в начале ноября.