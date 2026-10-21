Москва21 октВести.Президент России Владимир Путин представил спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу объективную картину той ситуации, которая складывается в зоне специальной военной операции, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Владимир Путин представил собеседнику объективную картину ситуации на линии соприкосновения, где стратегическая инициатива полностью у российских войсксказал Ушаков
Ранее Путин провел переговоры с Уиткоффом в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. На открытой части встречи российский лидер поблагодарил президента США Дональда Трампа за внимание к урегулированию украинского конфликта.
Ушаков также отметил, что ситуация на Украине была центральной темой, которую обсуждали Путин и Уиткофф. Он также рассказал, что президент РФ сообщил спецпосланнику Трампа о готовности России возобновить трехсторонние переговоры по Украине в начале ноября.