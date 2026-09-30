Песков: Путин доводит до Токаева информацию о ходе СВО Кремль отреагировал на призыв Токаева заморозить конфликт

Москва30 сен Вести.Российский лидер Владимир Путин доводит до казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева информацию о ходе спецоперации на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он прокомментировал слова Токаева в Германии, где тот поблагодарил Путина за понимание его позиции по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Каждый раз президент Путин использует встречи, для того чтобы доводить до казахстанского партнера последнюю информацию о положении дел специальной военной операции сказал Песков

В июле Токаев на встрече с Путиным заявил, что украинский конфликт стоит заморозить и вернуться к "Стамбульской формуле 2.0". В ответ российский лидер пообещал детально проинформировать коллегу об обстановке в зоне СВО.