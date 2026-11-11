Мединский сообщил, что зона безопасности в рамках спецоперации будет расширяться Мединский: зона безопасности в рамках СВО будет расширяться

Москва11 ноя Вести.Зона безопасности вдоль границ с Российской Федерацией в рамках спецоперации расширяется и будет расширяться, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.

Он напомнил, что решение о создании зоны безопасности было принято после вторжения Украины в Курскую область.

Тема возможных обменов территориями, она вбрасывается периодически с разных сторон. Напомню историю. После вторжения Украины в Курскую область было принято решение, об этом президент наш говорил не раз, о создании зоны безопасности. Вдоль границы с Российской Федерацией. Сейчас эта зона достаточно существенная, она расширяется и она будет расширяться отметил Мединский

По его словам, никакой возможности обмена территорий России и Украины не рассматривается.

Мединский возглавлял российскую делегацию на трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию в Абу-Даби. Он отмечал по итогам переговоров, что Россия и Украина приблизились к миру, однако все зависит от участников переговорного процесса.