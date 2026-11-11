Москва11 нояВести.Каждая пядь российских земель будет так или иначе возвращена. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский после пресс-конференции по итогам переговоров.
Так он прокомментировал территориальный вопрос в контексте урегулирования конфликта на Украине
Каждая пядь нашей земли будет России возвращена, так либо иначесказал Мединский журналистам
Помощник президента РФ подчеркнул, что европейские газеты продолжат "жить в мире своих иллюзий".
В Абу-Даби 11 ноября завершился второй день трехсторонней встречи по украинскому вопросу с участием представителей России, Украины и США. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что по итогам диалога есть основа для дальнейшей работы.