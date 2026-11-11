Мединский: каждая пядь нашей земли будет России возвращена, так либо иначе

Мединский: каждая пядь российских земель будет возвращена Мединский: каждая пядь нашей земли будет России возвращена, так либо иначе

Москва11 ноя Вести.Каждая пядь российских земель будет так или иначе возвращена. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский после пресс-конференции по итогам переговоров.

Так он прокомментировал территориальный вопрос в контексте урегулирования конфликта на Украине

Каждая пядь нашей земли будет России возвращена, так либо иначе сказал Мединский журналистам

Помощник президента РФ подчеркнул, что европейские газеты продолжат "жить в мире своих иллюзий".

В Абу-Даби 11 ноября завершился второй день трехсторонней встречи по украинскому вопросу с участием представителей России, Украины и США. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что по итогам диалога есть основа для дальнейшей работы.