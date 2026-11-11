Мединский о переговорах: все поставленные задачи будут достигнуты

Мединский о переговорах в Абу-Даби: все поставленные задачи будут достигнуты Мединский о переговорах: все поставленные задачи будут достигнуты

Москва11 ноя Вести.Все поставленные Россией задачи будут достигнуты. Об этом помощник президента РФ Владимир Мединский заявил в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову, комментируя прошедшие в Абу-Даби трехсторонние переговоры представителей России, Украины и США.

В любом случае все те задачи, которые мы ставили, будут достигнуты сказал Мединский

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби с участием делегаций России, США и Украины завершились в среду, 11 ноября. По словам Владимира Мединского, в ходе встречи была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил, что дальнейшая линия Москвы в вопросе урегулирования конфликта на Украине будет определена президентом РФ Владимиром Путиным на основании отчетов от российской делегации и результатов его встречи с представителями переговорной группы США.