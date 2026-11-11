Мединский сообщил, что Россия и Украина стали ближе к миру

Мединский: РФ и Украина приблизились к миру Мединский сообщил, что Россия и Украина стали ближе к миру

Москва11 ноя Вести.Россия и Украина приблизились к миру, однако все зависит от участников переговорного процесса. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.

Он ответил на вопрос журналиста, приблизились ли страны к достижению мира по итогам трехсторонних переговоров.

Мне кажется, да. Мне кажется, да, но сейчас очень многое зависит от всех участников процесса. Многое зависит от Украины, от позиции Соединенных Штатов сказал Мединский

Переговоры по решению украинского вопроса прошли 10-11 ноября в Абу-Даби. В них приняли участие Россия, Украина и США. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую - руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.