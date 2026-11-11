Москва11 нояВести.Достижение мира на Украине зависит от всех участников процесса, включая Украину, США и Европу. Об этом помощник президента РФ Владимир Мединский заявил в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.
Сейчас очень многое зависит от всех участников процесса. Многое зависит от Украины, от позиции Соединенных Штатов. Ну и от того, обретет ли разум Европасказал Мединский
Кроме того, он заявил, в частности, что Россия и Украина приблизились к миру.
10-11 ноября в Абу-Даби проходили трехсторонние переговоры по украинскому конфликту. В переговорах принимали участие делегации России, Украины и США.