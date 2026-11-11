Москва11 ноя Вести.Дальнейшая линия России в вопросе урегулирования конфликта на Украине будет определена президентом РФ Владимиром Путиным на основании отчетов от нашей делегации и результатов его встречи с представителями переговорной группы США. Об этом заявил в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Я исхожу из того, что действительно объявлено, что американские переговорщики едут в Москву пробрифинговать президента Путина. Он также получит, естественно, отчет, получает такие отчеты регулярно от делегации [Владимира] Мединского. Ну и на основании того, что он услышит от американцев, будет определять нашу дальнейшую линию сказал Лавров

Ранее предприниматель, зять президента США Джаред Кушнер по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби сообщил, что вместе со спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом планирует отправиться в Москву 12 ноября для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, они намерены обсудить с российским лидером итоги прошедших переговоров по украинскому урегулированию и попытаться добиться дальнейшего прогресса по ряду вопросов, где, как считают участники процесса, сохраняются возможности для продвижения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, в ответ на вопрос о возможном приезде в Москву Уиткоффа и Кушнера ранее заявил, что контакты Москвы с американской стороной будут продолжены.

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби с участием делегаций России, США и Украины завершились в среду, 11 ноября. По словам главы делегации РФ Владимира Мединского, в ходе встречи была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными.