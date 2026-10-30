Лавров: Россия поддерживает нацеленность США на деполитизацию дискуссий в G20 Лавров: Россия поддерживает нацеленность США деполитизировать дискуссии в G20

Москва30 окт Вести.Москва согласна с курсом американского председательства в "Большой двадцатке" (G20) на деполитизацию обсуждений в рамках неформального объединения и возвращение к темам, утвержденным в первоначальной повестке.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после первого дня встречи глав внешнеполитических ведомств G20 в Атланте.

Мы поддерживаем принципиальную нацеленность американского председательства на то, чтобы деполитизировать дискуссии и сконцентрироваться на тех темах, которые первоначально были согласованы как повестка дня "двадцатки" обратил внимание глава российского внешнеполитического ведомства

Саммит лидеров G20 пройдет 14–15 декабря 2026 года в Майами (США). На встрече обсудят вопросы инвестиций, энергетики, критических минералов и технологического сотрудничества.

Ранее МИД РФ проинформировал, что Лавров на встрече министров иностранных дел "Большой двадцатки" представит российскую оценку основных факторов, которые, по мнению Москвы, усиливают международную напряженность.