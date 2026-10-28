Лавров посетит встречу глав МИД G20 в Атланте Лавров возглавит делегацию России на встрече глав МИД G20 в США

Москва28 окт Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на встрече глав внешнеполитических ведомств стран G20, которая пройдет 30-31 октября в Атланте (США). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Глава российского внешнеполитического ведомства возглавит нашу делегацию на встрече глав внешнеполитических ведомств "Группы двадцати". "Двадцатка" сейчас заседает под американским председательством, и состоится министерская встреча в этом формате с 30 по 31 октября в городе Атланта, США сказала Захарова на брифинге

G20 ("Группа двадцати") объединяет крупнейшие развитые и развивающиеся экономики мира. В рамках объединения проходят встречи на уровне глав государств и правительств, а также министров, в том числе руководителей внешнеполитических ведомств.