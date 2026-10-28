МИД: вопросы с выдачей виз делегации РФ на СМИД G20 в США решились накануне

МИД РФ: российская делегация получила визы на СМИД G20 в США в последний момент МИД: вопросы с выдачей виз делегации РФ на СМИД G20 в США решились накануне

Москва28 окт Вести.Основную часть вопросов, связанных с оформлением виз членам российской делегации для участия во встрече глав МИД стран "Большой двадцатки" (G20) в США, удалось урегулировать незадолго до вылета. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в рамках брифинга.

По словам дипломата, делегация сформирована, документы оформлены, и участники готовы к работе. Вылет запланирован в ближайшие сутки.

В последний момент большинство вопросов удалось решить отметила Захарова

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на встрече глав внешнеполитических ведомств стран G20, которая пройдет 30-31 октября в Атланте (США).