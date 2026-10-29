МИД: Лавров расскажет в Атланте о факторах глобальной напряженности МИД: Лавров в Атланте изложит позицию РФ по мировой напряженности

Москва29 окт Вести.Глава МИД России Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел "Большой двадцатки" (G20) в Атланте представит российскую оценку основных факторов, которые, по мнению Москвы, усиливают международную напряженность. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В выступлениях С. В. Лаврова будет представлено российское видение основных катализаторов международной напряженности говорится в публикации

Среди них в ведомстве назвали отказ ряда государств признавать рост новых центров силы, а также использование экономических инструментов в борьбе с оппонентами.

Как отметили в министерстве, речь идет в том числе о санкциях, торговых войнах и разрыве цепочек поставок. В МИД считают, что такая линия сохраняет дисбаланс в отношениях между странами Севера и Юга.

Российская сторона также намерена подтвердить позицию о том, что благополучие народов возможно только при сохранении открытого характера мировой экономики. В ведомстве подчеркнули, что для этого необходимо пресекать недобросовестную конкуренцию и неоколониальные практики, которые, по оценке Москвы, широко применяются Западом.

20 октября посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев сообщил в своем Telegram-канале, что Россия ведет активную подготовку к совещанию министров иностранных дел, которое состоится 30-31 октября в Атланте (штат Джорджия). Он охарактеризовал эту встречу как этапное мероприятие в рамках председательства США в "двадцатке", которое сейчас продолжается.

Как сообщалось ранее, приглашение на саммит G20, направленное президенту России Владимиру Путину администрацией главы Белого дома Дональда Трампа, стало неприятной новостью для лидера евродипломатии Каи Каллас.