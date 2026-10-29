МИД РФ: СМИД G20 в Атланте должен пройти в конструктивном ключе МИД: Россия рассчитывает на конструктивную встречу глав МИДов G20 в Атланте

Москва29 окт Вести.Москва рассчитывает, что совещание министров иностранных дел "Группы двадцати" (G20) в Атланте пройдет в конструктивном и неангажированном ключе, говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

Россия рассчитывает, что СМИД пройдет в конструктивном и неангажированном ключе сказано в сообщении

Заседание Совета министров иностранных дел "двадцатки" запланировано на 30-31 октября в Атланте. Встреча министров станет подготовительной к саммиту G20, который пройдет 14-15 декабря в Майами.

Российскую делегацию на совещании возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. 28 октября официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила на брифинге, что основную часть вопросов с оформлением виз для членов делегации удалось урегулировать незадолго до вылета. По ее словам, делегация сформирована, документы оформлены, участники готовы к работе, а вылет запланирован в ближайшие сутки.

20 октября посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев в своем Telegram-канале написал, что Россия активно готовится к совещанию министров иностранных дел 30-31 октября в Атланте (штат Джорджия), назвав его этапным мероприятием в рамках текущего председательства США в "двадцатке".

Ранее сообщалось, что направленное президенту России Владимиру Путину приглашение администрации главы Белого дома Дональда Трампа на саммит G20 вызвало недовольство лидера евродипломатии Каи Каллас.