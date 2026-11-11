Москва11 ноя Вести.Система комплексной безопасности в Европе обеспечит мир на века. Такое заявление сделал помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.

По словам Мединского, всегда, когда Россия проявляла твердость и уверенность в своих силах, "в результате все лишения были преодолены и наступало время долгосрочного мира, покоя и развития" – и для России, и для ее соседей. Поэтому "там, где поднят русский флаг, он спускаться не должен", сказал Мединский.

Задача заключается в другом, об этом мы говорили сегодня. Задача в том, чтобы создать такую систему комплексной безопасности в Европе, которая станет новой современной "Ялтой и Потсдамом", которая будет проникнута "духом Хельсинки" 1975 года и которая будет отвечать новым современным реалиям, которая будет справедлива. Если такую систему безопасности нам удастся создать, значит, мы обеспечим мир в Европе на десятилетия, а может быть, и на века сказал помощник президента России

Он добавил, что это главная задача.

10-11 ноября в Абу-Даби проходили трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США.