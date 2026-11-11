Москва11 ноя Вести.Земли, на которые ступила нога российского солдата, отныне принадлежат России. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью журналисту ИС "Вести" Евгению Попову.

По словам Мединского, после вторжения Украины в Курскую область было принято решение о создании зоны безопасности вдоль границы. Помощник президента РФ заявил, что сейчас эта зона достаточно существенная, она расширяется и будет расширяться, и он не видит никакой возможности обменов этих территорий.

Ибо опять же, как ярко было сказано нашим руководителем, там, где ступила нога нашего русского солдата, это наши (земли. – Прим. ред.) сказал Мединский

По его словам, история России наглядно демонстрирует, что любые попытки проявлять демонстративную уступчивость, идти на невыгодные компромиссы и уступки в прошлом обворачивались тем, что Россия сталкивалась с еще большими лишениями.

Переговоры по урегулированию украинского вопроса проходили 10-11 ноября в Абу-Даби. В них участвовали представители России, Украины и США. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую - руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.