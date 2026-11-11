Мединский: РФ будет удовлетворена переговорами, когда мир будет на ее условиях

Мединский: Россия будет довольна переговорами, когда мир будет на ее условиях Мединский: РФ будет удовлетворена переговорами, когда мир будет на ее условиях

Москва11 ноя Вести.Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую переговорную группу в Абу-Даби, заявил, что Москва будет удовлетворена итогами переговоров с Украиной только после победы и подписания мирного соглашения на условиях России. Об этом он заявил в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.

Удовлетворен я буду только тогда, когда мы победим и подпишем мирное соглашение на наших условиях сказал Мединский

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби с участием делегаций России, США и Украины завершились в среду, 11 ноября. По словам Мединского, в ходе встречи была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что переговоры были содержательными и полезными.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил, что дальнейшая линия Москвы в вопросе урегулирования конфликта на Украине будет определена президентом РФ Владимиром Путиным на основании отчетов от российской делегации и результатов его встречи с представителями переговорной группы США.