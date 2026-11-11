Мединский: там, где поднят русский флаг, он спускаться не должен

Мединский: где был поднят флаг России, он не должен опускаться Мединский: там, где поднят русский флаг, он спускаться не должен

Москва11 ноя Вести.Там, где поднят флаг России, он спускаться не должен, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский автору ИС "Вести" Евгению Попову.

Как отметил Мединский, когда Россия в своей истории проявляла твердость и уверенность в силах, преодолевая все лишения, наступало время долгосрочного мира, покоя и развития, причем и у нее, и у ее соседей.

Поэтому там, где поднят русский флаг, он спускаться не должен сказал Мединский

Как подчеркнул помощник главы государства, в рамках спецоперации зона безопасности вдоль границ с РФ расширяется и продолжит расширяться. По его словам, возможность обмена территориями между Россией и Украиной не рассматривается.