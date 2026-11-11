Москва11 нояВести.Там, где поднят флаг России, он спускаться не должен, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский автору ИС "Вести" Евгению Попову.
Как отметил Мединский, когда Россия в своей истории проявляла твердость и уверенность в силах, преодолевая все лишения, наступало время долгосрочного мира, покоя и развития, причем и у нее, и у ее соседей.
Поэтому там, где поднят русский флаг, он спускаться не долженсказал Мединский
Как подчеркнул помощник главы государства, в рамках спецоперации зона безопасности вдоль границ с РФ расширяется и продолжит расширяться. По его словам, возможность обмена территориями между Россией и Украиной не рассматривается.