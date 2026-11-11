Мединский: возможности обмена территориями между РФ и Украиной не видно

Мединский не увидел возможности обмена территориями между Россией и Украиной Мединский: возможности обмена территориями между РФ и Украиной не видно

Москва11 ноя Вести.Помощник президента РФ Владимир Мединский не видит возможности для обмена территориями между Россией и Украиной. Об этом он сказал в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.

Отвечая на вопрос о том, обсуждался ли на переговорах возможный обмен части территории Харьковской и других областей, находящихся под контролем России, Мединский отметил, что тема территориальных обменов "вбрасывается периодически с разных сторон".

Я не вижу никакой возможности обменов этих территорий сказал Мединский

Он напомнил, что после вторжения Украины в Курскую область в 2024 году, было принято решение о создании зоны безопасности вдоль российской границы. Мединский заявил, что сейчас эта зона уже является значительной, продолжает расширяться и будет расширяться дальше.

Переговоры по урегулированию украинского вопроса состоялись 10-11 ноября в Абу-Даби. В них участвовали представители России, Украины и США. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую - руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.