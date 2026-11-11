Москва11 нояВести.Помощник президента РФ Владимир Мединский не видит возможности для обмена территориями между Россией и Украиной. Об этом он сказал в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.
Отвечая на вопрос о том, обсуждался ли на переговорах возможный обмен части территории Харьковской и других областей, находящихся под контролем России, Мединский отметил, что тема территориальных обменов "вбрасывается периодически с разных сторон".
Я не вижу никакой возможности обменов этих территорийсказал Мединский
Он напомнил, что после вторжения Украины в Курскую область в 2024 году, было принято решение о создании зоны безопасности вдоль российской границы. Мединский заявил, что сейчас эта зона уже является значительной, продолжает расширяться и будет расширяться дальше.
Переговоры по урегулированию украинского вопроса состоялись 10-11 ноября в Абу-Даби. В них участвовали представители России, Украины и США. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую - руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.