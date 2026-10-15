Москва15 окт Вести.Европейские лидеры по мере продвижения политических процессов разделились на 2 лагеря и заведомо договорились о поведении друг друга. Таким мнением в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" поделился декан Факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян.

Первый лагерь состоит лишь из одного человека - генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

У меня, по мере движения этих процессов политических в европейских странах, складывается впечатление, что они разделились на два лагеря и договорились вести себя двумя разными путями. Первый лагерь состоит из одного человека, - это Марк Рютте. У него тактика гласит, что он будет делать вид, что знает больше, чем говорит. Он с очень умным видом говорит: "Если вдруг на нас завтра, то мы, скорее всего, но не обязательно, а возможно и, но не буду говорить, что". Это его тактика. Что он хочет сказать, никто не может понять. Он говорит: "Если захотите убить кого-то из наших союзников, мы еще не говорим, что мы будем его защищать". Поэтому трижды подумайте, хотите ли вы его убить. Это вот на этом уровне заявил Сардарян

А во второй лагерь попали все остальные европейские элиты.

Оставшиеся спикеры, они пошли от обратного. И они, очевидно, говорят значительно больше, чем знают, и это пугает еще в большей степени, чем то, что делает Рютте. Потому что одно заявление за другим оставляет впечатление, что мы имеем дело с людьми, которые являются не плохими дипломатами или плохими политическими деятелями неквалифицированными, а в целом людьми, у которых есть очень существенные нарушения в мыслительном процессе, им очень тяжело самые элементарные логические выводы делать, выводить причинно-следственные связи рассказал эксперт

Ранее бывший депутат Европарламента (ЕП) от Италии Франческа Донато в интервью журналисту ИС "Вести" Асе Емельяновой заявила, что возможное укрепление экономических связей между Соединенными Штатами и Россией при администрации Дональда Трампа способно заставить европейских политиков пересмотреть свою стратегию.