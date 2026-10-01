Сардарян: Макрон, Мелони и Мерц не оставят следа в истории Сардарян: Макрону, Мелони и Мерцу не повезло жить в эпоху перемен

Москва1 окт Вести.Современные европейские руководители не соответствуют масштабу наступившей эпохи перемен, поэтому вряд ли оставят заметный след в истории. Такое мнение высказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" декан Факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян.

[Геополитические] трансформации, которые происходят вокруг нас, значительно глубже, чем правительства [президента Франции Эммануэля] Макрона, [премьер-министра Италии Джорджии] Мелони, [канцлера ФРГ Фридриха] Мерца и всех прочих. Они являются очень временными явлениями, которые абсолютно точно не оставят никакого следа в истории своего государства, максимум что - негативные или отрицательные. Точно не запомнятся в качестве выдающихся политических деятелей. Им просто, видимо, сильно не повезло жить в эпоху, когда произойдут перемены, для которых масштаб их политической личности ни в коей мере не подходит считает Сардарян

Макрон пригласил Британию обратно в ЕС. Мелони оправдывается перед избирателями за оказание поддержки киевскому режиму. Мерц захотел провести Олимпиаду в Мюнхене.