Москва1 окт Вести.Современное либеральное общество таит в себе угрозу. Существуя в нем, человек лишается фундаментального смысла жизни. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" декан Факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян.

Современное общество потребления, либеральное общество, имеет под собой самую главную мину замедленного действия. Гражданину невозможно объяснить, зачем он должен жить, продолжать жизнь, служить этой стране, почему у него должна быть привязка к этому государству. Ответа на этот вопрос не существует уже очень и очень давно. Эти проблемы возникли не сейчас. Когда [французский писатель] Жорж Бернанос, знаменитый консерватор, выходил с книгой "Свобода… для чего?". Это было достаточно давно, и с тех пор на вопрос не могут ответить европейские либералы. Потому что ответ на него кроется в трансцендентных, то есть вечных необсуждаемых аксиомах, которые либерализм отрицает. Он говорит, что этого всего вообще быть не должно, это все необходимо уничтожить сказал Сардарян



Современные европейские руководители уступают масштабу наступившей эпохи перемен, подчеркнул он.

Киевский режим, в свою очередь, не знает, как обеспечить энергоснабжение к зиме, подчеркнул депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.