Политолог назвал способ для ведения диалога с европейскими элитами Эксперт Сардарян: нужно работать с европейскими элитами, как это делал СССР

Москва8 сен Вести.Общий настрой европейских элит по отношению к России не изменится, если Москва сама не станет работать с ними, как это происходило во времена Советского Союза. Об этом доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО МИД России Генри Сардарян заявил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По мнению эксперта, Европа будет сохранять баланс во взаимоотношениях с Россией только тогда, когда будет испытывать к ней чувство страха.

Никоим образом не поменяется общий настрой европейских элит по отношению к России, если мы не будем сами работать с этими силами так, как умел работать Советский Союз… Страх способен сделать так, что они будут и торговать, и обменами заниматься, и уважать, и… будут делать вид, что делают они это из большой любви и уважения к великому русскому народу и его культуре сообщил Сардарян

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия не предпринимала никаких действий для того, чтобы подорвать отношения с Западом. Он пояснил, что раньше между Москвой и Вашингтоном была выстроена система взаимодействия.