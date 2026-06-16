Москва16 июн Вести.У России осталось всего 10-15 лет для того, чтобы оказать влияние на жителей постсоветских стран, так как новое поколение не будет ощущать единства с Москвой. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" сообщил доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО МИД России Генри Сардарян.

Эксперт отметил, что уже сейчас термин "постсоветское пространство" сложно применить к Эстонии, Латвии, Литве, Туркмении и Узбекистану, так как у этих стран с Россией совсем мало общего.

Лет через 10-15 из политики, из влияния на массовое сознание будет уходить постсоветское уже поколение, … то есть люди, которые росли в условиях, что их родители полностью прожили в Советском Союзе, а они выросли на вот этой теме, что у нас у всех единые проблемы, мы все создаем национальные государства на этом пространстве, но связи с Москвой - ключевые. У нас осталось лет, наверное, 10-15 на то, чтобы еще быть в состоянии воспользоваться тем, что там есть люди, которые осознают какую-то общность с Россией заявил Генри Сардарян

Эксперт уверен, что диалог с жителями стран бывшего СССР России придется начинать "с чистого листа", а создавать влияние и проецировать мягкую силу будет так же сложно, как в Пакистане или Индии.

Потому что меньше людей будет говорить по-русски, меньше людей будет, которые получили образование в России, которые смотрели русские фильмы и сериалы. И для нас это будет практически чистый лист. Для того, чтобы с этим работать, было бы неплохо все-таки в целом сверху донизу попытаться пересмотреть свое отношение к тому, как мы занимаемся государственным управлением добавил Сардарян

Ранее эксперт заявлял, что для Запада постсоветские государства не представляют самостоятельной ценности, а, скорее, служат инструментами для достижения более масштабных геополитических целей, направленных на Россию.