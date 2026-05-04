Москва4 мая Вести.Постсоветские государства не смогут добиться реальных экономических успехов без России. Такое мнение ИС "Вести" озвучил эксперт Финансового университета при правительстве России, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов.

По его словам, практически у всех постсоветских республик "естественный спутник" – это Россия.

Без России добиться реальных экономических успехов невозможно. Это не просто какие-то, знаете, наши штампы или информационные вбросы … это данность, с которой сталкиваются все постсоветские страны без исключения. И Молдавия, и Беларусь, и среднеазиатские государства … Они все прекрасно понимают, что свой ненефтяной экспорт, свои ненефтяные сферы деятельности они могут развивать только за счет связей с Россией. И обрубать их, конечно же, можно. Но что они себе получат взамен? Россия от этого особо никакого … урона не заметит. Ну, 0,01% какой-то там неприятности может быть у России возникнет, а 99,9% неприятностей возникнет у той страны, которая себе обрубит связи с Россией. В данном случае это Армения