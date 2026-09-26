Мерц захотел провести Олимпиаду в Мюнхене Мерц выступил за проведение Олимпиады в Мюнхене

Москва26 сен Вести.Германия хочет принять Олимпийские и Паралимпийские игры в Мюнхене, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Он добавил, что ФРГ хочет новой Олимпиады на своей территории ради "мурашек по коже", "незабываемых моментов" и "целой страны, которая будет переживать вместе со спортсменами".

Олимпиада должна пройти в Германии. Мюнхен – наш кандидат для участия в конкурсе, и вся Германия поддерживает эту кандидатуру. Мы хотим принять у себя Олимпийские и Паралимпийские игры написал Мерц в соцсети X

Германия трижды принимала Олимпиаду. В 1936 году, при нацистах, в Берлине и Гармиш-Партенкирхене прошли и летний, и зимние игры. В 1972 году Олимпиада состоялась в Мюнхене.

Ранее издание Tagesspiegel сообщило о планах властей Берлина отозвать заявку на проведение летних Олимпийских игр в 2036, 2040 или 2044 годах. Причиной может стать отсутствие в городе референдума, который бы показал, насколько жители поддерживают проведение соревнований в столице.