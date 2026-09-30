Москва30 сен Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Мадриде отреагировал на слова британского премьера Эндрю Бернема о возможном возвращении Соединенного Королевства в Евросоюз. Трансляция пресс-конференции с испанским премьером Педро Санчесом велась в социальных сетях Елисейского дворца.

Ранее Бернем заявил, что выход страны из ЕС принес больше вреда, чем пользы, ослабив контроль над миграцией, и не исключил обратного шага. Макрон, комментируя эти высказывания, поприветствовал возможное решение.

Welcome back ("Добро пожаловать обратно")! Я думаю, что это было бы очень хорошей новостью как для его страны, так и для европейцев произнес Макрон на пресс-конференции в Мадриде

Французский лидер также отметил, что в Брюсселе видят ограничения, с которыми сталкивается Лондон, пытаясь выстраивать отношения с ЕС, находясь за его пределами.

Потому что нельзя выбирать только те свободы союза, которые тебе подходят, и нельзя решать взять только то, что тебе выгодно, а от остального отказаться. Поэтому возвращайтесь добавил Макрон

Ранее премьер Великобритании Бернем назвал брекзит вредным для королевства.