Москва29 сенВести.Премьер-министр Великобритании Энди Бернем признал, что выход страны из Европейского союза принес больше вреда, чем пользы, и анонсировал новые подходы к развитию отношений с объединением. Об этом сообщает газета The Guardian.
Выступая на ежегодном съезде Лейбористской партии, британский премьер заявил о необходимости выстроить долгосрочный формат сотрудничества с крупнейшим для королевства рынком.
На предстоящем в текущем году саммите с ЕС Лондон намерен обсудить совместное противодействие нелегальной миграции, а также меры поддержки отраслей экономики, сильнее всего пострадавших от Brexit.