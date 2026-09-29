Премьер Великобритании Энди Бернем назвал Brexit вредным для королевства Премьер Британии заявил о намерении сблизить позиции Лондона и Брюсселя

Москва29 сен Вести.Премьер-министр Великобритании Энди Бернем признал, что выход страны из Европейского союза принес больше вреда, чем пользы, и анонсировал новые подходы к развитию отношений с объединением. Об этом сообщает газета The Guardian.

Выступая на ежегодном съезде Лейбористской партии, британский премьер заявил о необходимости выстроить долгосрочный формат сотрудничества с крупнейшим для королевства рынком.

На предстоящем в текущем году саммите с ЕС Лондон намерен обсудить совместное противодействие нелегальной миграции, а также меры поддержки отраслей экономики, сильнее всего пострадавших от Brexit.