Офис премьера Британии оценил планы Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии Sky News: офис премьера Британии выступил против референдумов о независимости

Москва14 сен Вести.Офис британского премьер-министра Эндрю Бернема высказался против референдумов о независимости Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, утверждает телеканал Sky News.

14 сентября СМИ сообщили, что первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии в понедельник подпишут совместную декларацию, требующую от Лондона права на проведение референдумов по вопросу независимости регионов.

По информации телеканала, в офисе премьера призывают лидеров автономных регионов сосредоточиться на стоимости жизни, а не на независимости.

Премьер-министр привержен проведению реформ во всех четырех нациях Соединенного Королевства и твердо верит в союз заявил представитель Бернема

Пресс-секретарь также заверил, что Соединенное Королевство "достигает своего расцвета, когда люди объединяются" вокруг общих ценностей и решения проблем, а "не вокруг разногласий". Он добавил, что Бернем "будет и впредь снижать нагрузку на семейный бюджет", а также заниматься обеспечением стабильности в экономике, а не принимать участие "в конституционных дебатах или проводить новые референдумы".

При этом пресс-секретарь уточнил, что Бернем "полностью привержен" Соглашению Страстной пятницы, обязывающему Лондон провести референдум по вопросу границы, если будет очевидно, что большинство жителей Северной Ирландии хотят воссоединения с Ирландией. Вместе с тем в офисе Бернема полагают, что пока нет оснований считать, что Северная Ирландия хотела бы отделиться.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин заявил, что независимость Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии означала бы конец Соединенного Королевства в его нынешнем виде, и британский политический класс постарается сделать все, чтобы этого не допустить.