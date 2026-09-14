Назван фактор, который сдержит Шотландию и Уэльс от обретения независимости Эксперт Топорнин: экономический фактор сдержит Шотландию и Уэльс от отделения

Москва14 сен Вести.Социально-экономический фактор, связанный с уровнем экономического развития, может сдержать Шотландию и Уэльс от выхода из состава Великобритании. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Если сравнивать уровень жизни Шотландии или Уэльса с Англией, то, конечно же, он немножко пониже. И вот когда чуть больше 10 лет назад проводился референдум в Шотландии о независимости, то именно этот экономический фактор оказался решающим, потому что Лондон выплачивает достаточно серьезные субсидии гражданам Шотландии. Это и пенсии, это и социальные пособия… И понятно, что отделение будет означать некоторое ухудшение финансового положения граждан, которые там проживают отметил эксперт

По его словам, на принятие решения о проведении референдума будет влиять множество факторов. Но озвучивание этого вопроса на уровне правительств стран, входящих в королевство, может привнести очень большие проблемы для центрального правительства Великобритании во главе с новым премьер-министром.

Есть национальный фактор, когда люди десятилетиями стремятся к независимости. Эта идея сепаратизма очень живуча, она присутствует даже в достаточно богатых и зажиточных странах, коей является Великобритания. Поэтому сказать, какие сюжеты и сценарии будут преобладать, довольно сложно. Все будет зависеть от того, как какую тактику изберет центральное правительство считает Топорнин

14 сентября лидеры Шотландии, Уэльса и Ольстера (одна из четырех исторических провинций Ирландии) подпишут совместную декларацию, требующую от Лондона предоставить им право провести референдумы о выходе из состава Великобритании, сообщила газета The Sunday Telegraph. Меморандум будет охватывать экономику, энергетику, отношения с Европой и право на самоопределение.