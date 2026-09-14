Москва14 сен Вести.В Великобритании начинается распад из-за решения Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии потребовать голосования за независимость. Об этом заявил ИС "Вести" заявил заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Начавшийся распад Британии не может нас не радовать. Сегодня произошло поистине историческое событие. Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс договорились о совместных действиях по выходу из оккупировавшей их Великобритании. При этом ирландцы получили еще и позитивный сигнал от Трампа. Некоторые представляют это как очередное чудачество дедушки. На самом деле стоящие за Трампом финансовые круги находятся в конфронтации с теми, кто представляет собой элиты Великобритании, а также руководство Демократической партии отметил Андрей Исаев

При этом, по его словам, элиты Соединенного Королевства не разрешат проведение референдума, хотя это станет нарушением Белфастского соглашения от 10 апреля 1998 года.

Тогда Ирландская республиканская армия прекратила вооруженную борьбу против Великобритании на условиях того, что Ирландия получит автономию и возможность, когда созреет соответствующая необходимость, провести референдум о выходе из состава Великобритании