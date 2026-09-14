Северная Ирландия, Уэльс и Шотландия подписали меморандум о самоопределении

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия допустили выход из состава Великобритании Северная Ирландия, Уэльс и Шотландия подписали меморандум о самоопределении

Москва14 сен Вести.Первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии Джон Суинни, Рун ап Иорверт и Мишель О'Нил подписали меморандум, предусматривающий возможность проведения референдумов о выходе из состава Соединенного Королевства. Церемония состоялась на саммите кельтских наций в Кардиффе.

В документе содержится призыв к британскому правительству подготовиться к возможным конституционным изменениям.

Нации и сообщества, которые мы представляем, заслуживают больших амбиций и экономических возможностей, более сильного голоса в определении своего будущего говорится в меморандуме

Среди ключевых положений документа — развитие более сильной и справедливой экономики, право на самоопределение, укрепление отношений с ЕС и сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики.

При этом, как отмечает Sky News, цели трех автономий различаются. Северная Ирландия намерена поднять вопрос о воссоединении с Республикой Ирландия, Шотландия планирует провести референдум о независимости до 2031 года, а Уэльс рассчитывает добиться дополнительных полномочий.

По данным Telegraph, первоначально главы трех автономий намеревались подписать более жесткий документ - декларацию о праве на проведение референдумов о независимости, которая могла бы стать первым шагом к выходу из состава Соединенного Королевства.

В канцелярии британского премьера Энди Бернема заявили, что не поддерживают идею разделения страны. Там призвали сосредоточиться на совместном решении экономических проблем путем проведения реформ.

Ранее эксперт назвал последствия независимости Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.