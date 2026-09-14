Москва14 сен Вести.Независимость Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии означала бы конец Соединенного Королевства в его нынешнем виде, и британский политический класс постарается сделать все, чтобы этого не допустить. Такой прогноз дал в интервью ИС "Вести" ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин.

По словам эксперта, самый большой вклад в британскую экономику из этих трех регионов вносит Шотландия, и она больше всех стремится к независимости, при этом Уэльс и Северная Ирландия — в большей степени дотационные регионы.

Среди этих трех мятежных регионов наибольший вклад в экономику Британии вносит, конечно, Шотландия - порядка 8% ВВП, - и главное, это, конечно, промышленность и нефтегазовая добыча… Поэтому из этих трех регионов, конечно, именно у Шотландии ведущая роль, и поэтому именно Шотландия в наибольшей степени вот стремится к тому, чтобы обеспечить свою собственную независимость для того, чтобы самостоятельно заниматься своими ресурсами, которых у них, безусловно, больше, чем у других регионов Британии - понятно, за исключением Англии отметил Шеин

По его словам, независимость этих трех регионов означала бы конец Соединенного Королевства в его нынешнем виде.

Если мы подключаем фантазию и говорим о том, что все эти три региона голосуют на референдумах за независимость - в случае Северной Ирландии за присоединение к Республике Ирландия, - то, конечно, это конец британского государства в том виде, в котором мы его знаем. Это огромные и сложно прогнозируемые последствия - социально-экономические и политические сообщил эксперт

Очень много вопросов возникнет в этом случае в экономической сфере.

С точки зрения экономических последствий, в первую очередь это деление некогда общей экономики Соединенного Королевства на эти национальные квартиры, что повлечет за собой вопрос доступа товаров, услуг, людей, вопросы пенсионного обеспечения для людей, которые теперь будут жить в другом государстве, вопросы экономического взаимодействия и так далее, и так далее перечислил Шеин

Однако куда серьезнее могут оказаться политические последствия, полагает он.

С точки зрения политических последствий - конечно, это, безусловно, полнейшее ослабление позиции уже Англии на мировой арене и, соответственно, очень высокие риски внутренней политической дестабилизации уже в самой Англии да и, в принципе, в тех странах, которые вновь станут независимыми. Поэтому, конечно, это огромные последствия. Британский политический класс постарается сделать все, чтобы не допустить распада государства подчеркнул эксперт

Первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии 14 сентября подписали декларацию, требующую от Лондона права на проведение референдумов по вопросу независимости этих регионов.

Ранее директор Центра европейской информации Николай Топорнин в интервью ИС "Вести" назвал фактор, который может удержать Шотландию и Уэльс от выхода из состава Великобритании.